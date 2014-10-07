港报社评：政府学生尽早对话，为困局解套防流血--明报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
占领行动今日进入第10日，由于政府总部通道昨日局部开通，各部门人员恢复上班，另外，经过多日狂飈之后，事态沉淀下来，情势相对平静，不过，整体局面仍然僵持，相信事态会持续一段时间。现在的平静只是表面现象，实际上事态张力仍然绷紧，而且存在不确定因素，只要有什么变故，事态都有可能急速恶化；高兴看到政府与学生在第二次对话筹备会议，达成3点原则，相信对话可以开展了，期望政府与学生透过对话，为困局解套，避免出现冲突以至流血收场的局面。
目前，此事的不确定因素有几方面：第一，事态仍然笼罩在暴力阴影之下；第二，示威者各行其是；第三，政府处理事态的不确定性；第四，北京的取态。
上周五起一连3日，由8大校长开始，学界、政界与宗教界知名人士，分别以发表声明、讲话、互联网等不同途径，都在传递一个信息，就是呼吁学生为了人身安全，尽快离开危险地区。
政府在几方面不确定因素中，首要尽快与学联对话，藉此稳住局势，若继续让事态燃烧，难保不会因为变故而恶化。另外，这场运动由学生带头，但是参与示威者的成分，很快就变得龙蛇混杂，这些日子，在不少示威者与警员冲突的场合，其中或许有学生，相信更多是其他年轻人，特别是旺角街头的暴力冲突，从被警方拘捕者的背景，证明学生并非参与打斗的主力。因此，日后无论政府采取什么行动，都要尽量区分学生与其他示威者，避免学生受到伤害，是政府要顾及的事。(A04)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申