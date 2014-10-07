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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 09:29 BJT

港报社评：泛民议员瘫痪施政，为害更超堵路--星岛日报10月7日

立法会放完暑假，在各出入口通道都受到占领中环示威者包围的环境下，明日能否如常复会成疑。就算成功复会，泛民主派议员乘势推展不合作运动，瘫痪施政，对社会民生的戕害，比示威人士堵塞道路严重百倍。

立法会开会，出席者不止议员，还有相关司局级官员提交议案、答问和答辩。本季首次大会的议程，包括泛民议员提出涉及警方清场及处理旺角街头冲突的休会辩论，需要出席答辩者，势必包括保安局问责官员等＂受攻击＂目标。

上星期已有立法会内务委员会、财务委员会及几个小组委员会，因为群众包围会场一带而取消。如果立法会长期无法开会，不止立法工作瘫痪，而且所有大笔政府拨款申请都无法得到立法会财委会通过，包括处理垃圾问题的＂三堆一炉＂，以及公务员及资助机构员工的薪酬调整。

示威人士的堵路行动，导致市民不便，商户生意大减，甚至影响个人收入和生计，已经招致愈来愈多市民不满，如果泛民议员进一步瘫痪立法会运作，经济民生大受影响，激起的民怨反弹将极为强烈。政府应强硬要求示威者打通车道，让议员和官员可以安全出入，避免刺激群众情绪生乱，受到人身伤害，让政府和议会能够恢复正常运作。

泛民这种策略运用了这么多年，社会已经付出不菲代价，如果继续这样下去，香港民主进程势必原地踏步，泛民虽然可以累积到本钱继续抗争，但对政治生态的恶化、社会的撕裂、经济民生的创伤，却是由市民大众来承担。(A06)

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.

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