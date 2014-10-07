港报社评：泛民议员瘫痪施政，为害更超堵路--星岛日报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
立法会放完暑假，在各出入口通道都受到占领中环示威者包围的环境下，明日能否如常复会成疑。就算成功复会，泛民主派议员乘势推展不合作运动，瘫痪施政，对社会民生的戕害，比示威人士堵塞道路严重百倍。
立法会开会，出席者不止议员，还有相关司局级官员提交议案、答问和答辩。本季首次大会的议程，包括泛民议员提出涉及警方清场及处理旺角街头冲突的休会辩论，需要出席答辩者，势必包括保安局问责官员等＂受攻击＂目标。
上星期已有立法会内务委员会、财务委员会及几个小组委员会，因为群众包围会场一带而取消。如果立法会长期无法开会，不止立法工作瘫痪，而且所有大笔政府拨款申请都无法得到立法会财委会通过，包括处理垃圾问题的＂三堆一炉＂，以及公务员及资助机构员工的薪酬调整。
示威人士的堵路行动，导致市民不便，商户生意大减，甚至影响个人收入和生计，已经招致愈来愈多市民不满，如果泛民议员进一步瘫痪立法会运作，经济民生大受影响，激起的民怨反弹将极为强烈。政府应强硬要求示威者打通车道，让议员和官员可以安全出入，避免刺激群众情绪生乱，受到人身伤害，让政府和议会能够恢复正常运作。
泛民这种策略运用了这么多年，社会已经付出不菲代价，如果继续这样下去，香港民主进程势必原地踏步，泛民虽然可以累积到本钱继续抗争，但对政治生态的恶化、社会的撕裂、经济民生的创伤，却是由市民大众来承担。(A06)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申