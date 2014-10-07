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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:29 BJT

美国个股：惠普一分为二市场叫好，但成长前景启人疑窦

科技研究企业Gartner预测，随着PC从三年来因平板电脑和智能手机销售大增而引发的跌势中反弹，未来几年全球出货量料将“缓慢但持续”增长。但想要重写2011年的辉煌，最早要到2018年。

况且，PC业的增长预计不会来自惠普的支柱产品台式机和笔记本电脑，而是苹果的MacBook Air、谷歌的Chromebooks及微软的Surface Pro等新生代移动电脑。

惠普是PC和打印机领域的主力军，这两者将会占惠普本年度1,120亿美元营收的大约一半。但Sacconaghi在研究报告中称，新惠普公司“可能被定位成增长缓慢或没有增长、现金收入丰厚的业务”。他估计未来几年新惠普公司营收每年减少约1%。

“目前还不清楚，这次分拆是否一定会吸引到新投资者，或像其他分拆行动一样释放价值，”Sacconaghi称。

过去12个月来，惠普股价累计涨78%，同期标准普尔500指数升17%。但该公司仍是最便宜的科技股之一，其未来12个月预估市盈率约为9倍，而大型科技企业的预估市盈率平均接近12倍。(完)
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