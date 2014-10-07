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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:09 BJT

****《港报快速浏览》--10月7日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                     
 《香港报摘》--经济日报                                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                         
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：占中冲击经济，长期乌云难消--经济日报                         
 港报社评：＂占中＂阻碍上学，贻害下一代--文汇报                         
 港报社评：政府学生尽早对话，为困局解套防流血--明报                     
 港报社评：泛民议员瘫痪施政，为害更超堵路--星岛日报                     
 港报社评：避免谈判破裂，必须给予希望--信报                             
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：PE约10倍，大摩撑港股--经济日报                           
 港报财经评论：占中因素淡化，大户提早入市--信报                         
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                 
 台湾报摘                                                                 
    
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