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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:04 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元整固，谨慎等待澳洲央行会议结果

澳洲央行周二亦将举行政策会议，几乎可以肯定，会上将维持指标利率于纪录低位2.5%不变。但也有人臆测澳洲央行可能放弃维持利率稳定一段时间的保证，果真如此，市场会将此视为央行立场偏于强硬的信号。

但这样的转变也可能推升澳元，而澳洲央行并不乐见这种结果。

“澳洲央行料将持续压抑澳元，”道明证券驻新加坡的亚太研究主管Annette Beacher表示。

“最佳的操作方式有二，一是承认澳元汇率在过去一个月已下跌7%，但‘仍维持于高水平’，二是暂时作出‘维持利率稳定一段时间’的结论。”

新西兰元兑美元 高见0.7855美元，进一步脱离上周触及的14个月低位0.7715。

新西兰元兑美元从7月起大幅下跌13%，目前似乎暂时站稳脚跟。

新西兰元目前在2013年低位0.7670美元有强劲技术支撑，如果持续跌破，有可能测试0.7500美元。(完)

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