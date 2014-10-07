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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 09:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2620下方触发少量停损单

0146GMT

* 欧元在1.2620美元下方触发少量停损单，亚洲美元买气延烧

* 汇市波动率升高，因美元过去三个交易日走势震荡

* 欧元/美元测试1.2502升至1.2675的38.2%回档位，若跌破目标为1.2565/70(完)

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