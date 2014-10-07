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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:19 BJT

日本金融：公共退休基金将延至11月或更晚才调整资产配置--消息

路透10月7日 - 知情人士周二透露，规模达1.2万亿美元的公共退休基金将延到11月或更晚才调整旗下资产配置。

全球规模最大的日本政府退休金投资基金(GPIF)原本预计会在本月初进行资产重新配置，预计将增持日股并减持日债比重。

但一名消息人士指出，最后的决定将在11月中至12月中出炉。华尔街日报周一报导，可能延到11月才作出决定。

厚生劳动大臣盐崎恭久此前坚持，GPIF治理的改革应优先于资产的重新配置；厚生省为GPIF的主管机关。

盐崎恭久周五对国会表明，“(GPIF)管理及治理改革都很重要。” (完) (编译 龚芳; 审校 李爽)
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