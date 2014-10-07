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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:13 BJT

日本股市：日经指数在央行决议出炉前小幅下滑，富士胶片股价上涨

“日本央行总裁很少在央行政策会议举行当天出现在国会。有人臆测总裁可能受到政要(推出更多宽松举措)的压力，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。

富士胶片(富士软片,Fujifilm) 股价表现亮眼，上涨7.8%至2008年6月以来最高的3,774.0日圆，超越大盘并延续上日涨势。

富士胶片周一表示，法国和几内亚政府正考虑其集团企业Toyama Chemical Co.所开发的流感药物Favipiravir进行临床试验，以治疗感染埃博拉病毒的患者。

出口股表现好坏不一，丰田汽车 上涨0.5%，本田汽车 微升0.1%，东芝 下跌2.8%。

东证股价指数 涨0.2%至1,299.22点，JPX日经400指数 亦上扬0.2%至11,802.81点。(完)
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