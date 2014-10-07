《分析师观点2》台湾9月出口年增率4.7%低于预期，第四季估仍温和成长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾财政部周二公布，9月出口金额较上年同期增4.7%，低于市场预估的升9.3%；进口则较上年同期升0.2%，亦低于市场预估4.25%；贸易顺差为35亿美元。
财政部指出，9月出口264.3亿美元，以电子产品、基本金属及其制品、光学器材、机械增加较多，塑橡胶及其制品、矿产品则呈减少。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
9月年变动率(%) 8月年变动率(%)
整体出口金额 +4.7 +3.6
--中国(含香港) +3.6 +2.9
--美国 +8.8 +0.9
--欧洲 +1.2 +4.0
--日本 +11.7 -0.1
**市场评论**
--日盛投顾分析师 古竣文：
这个月明显受到强势美元的影响，塑化/矿产制品的出口都衰退蛮多的，预估原物料族群出口受到的影响还会持续到第四季，我们对第四季的出口预估可能会从年增率5.5%左右下修到约5%。由于成长略略放缓，早上公布的CPI又很温和，我们预估央行升息时点不会快，最快会到明年第三季才开始升息，同时也会观察美国的脚步。
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
这个月的出口成长有些不如预期，主要是跟原物料相关的一些出口产品，如塑橡胶等制品因原油价格走低而延后拉货，有一点需求递延的效应，抵销了电子产品出口仍畅旺的成长。
但温和复苏的成长基调预估在第四季还是会延续，电子产品因进入新产品的拉货旺季还是会表现不错，不过因为美元中长期强势的预期还在，跟原物料相关的补库存需求可能会在中国农历年前出现旺季不旺的现象，整体第四季的出口年增率还是会在5%上下，对央行货币政策的影响是中性。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收高5分，报30.453。
--台股加权股价指数 收低0.6%至9,040.81点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
**相关背景**
--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，而2014年出口预估微幅上修至年增3.21%、进口年增率则微幅下修至3.80%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申