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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--10月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月8日(三)
    
    0500  日本服务业景气判断指数                            9月             --         47.4
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                          9月            3.0%        3.0%
                     (经季节调整)                                          3.2%        3.2%
    1100  美国抵押贷款市场指数                        10月3日当周           --        337.8
              再融资指数                                                    --      1,293.7
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                          9月           19.61       19.24
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                      9月             --        +0.5%
                              (较上年同期)                                  --        +4.1%
    2301  英国RICS房价指数                                  9月              38          40
    2350  日本机械订单(较前月)                              8月           +0.9%       +3.5%
                      (较上年同期)                                        -5.1%       +1.1%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                         前周             --    买超1,846
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      卖超416 
    
    
               
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值     预估值
    
    10月7日(二)
    0330  澳洲央行利率决定                                  10月            2.50%     2.50%     
    
    0500  日本同时指标(较前月)                               8月             -1.4      +0.2     
    
              领先指标                                                       -1.4      +0.6     
    
    0600  德国工业生产(较前月)                               8月            -4.0%     -1.5%     
   
    0645  法国预算收支(亿欧元)                               8月          赤字941       --      
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                    9月            +0.1%     +0.2%     
    
                             (较上年同期)                                   -0.1%      持平     
   
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                           8月            +1.9%     +0.7%     
   
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　     8月　　         持平      持平     
   
                      (较上年同期)                                          +2.5%     +2.6%     
   
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　     8月　　 　　   +0.1%     +0.1%     
   
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                        +3.9%     +3.4%     
   
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                             8月           -27.3%    -12.5%     
   
    1400  美国JOLTS职位空缺数(万人)                          8月            483.5       --      
  
    1400  美国IBD经济乐观指数                               10月             45.2       --      
   
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                             8月        增加135.2   增加200     
   
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                     8月        盈余2,871 盈余1,980 (完)
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