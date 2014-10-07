主要国家经济指标预测--10月8日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月8日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.4 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.0% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 10月3日当周 -- 337.8 再融资指数 -- 1,293.7 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 19.61 19.24 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.1% 2301 英国RICS房价指数 9月 38 40 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +0.9% +3.5% (较上年同期) -5.1% +1.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,846 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超416 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月7日(二) 0330 澳洲央行利率决定 10月 2.50% 2.50% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -1.4 +0.2 领先指标 -1.4 +0.6 0600 德国工业生产(较前月) 8月 -4.0% -1.5% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 赤字941 -- 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.1% 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +1.9% +0.7% 0830 英国工业生产(较上月) 8月 持平 持平 (较上年同期) +2.5% +2.6% 制造业产出(较上月) 8月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +3.9% +3.4% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -27.3% -12.5% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 483.5 -- 1400 美国IBD经济乐观指数 10月 45.2 -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加135.2 增加200 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余2,871 盈余1,980 (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申