《热点透视》矿产商的短视做法将延长铁矿石价格跌势

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 徐文焰

路透伦敦10月6日 - 供应过剩问题已将铁矿石价格打压至2009年金融危机爆发后以来的最低。不过到目前为止，大型矿商对此的反应却是加大马力生产，这可不是个好预兆。

必和必拓 周一表示，计划将铁矿石生产成本降低逾25%，并增加旗下矿山的产量。该公司的目标是取代力拓 ，成为全球生产成本最低的矿产商。

该策略有一定道理。铁矿石价格今年以来已下跌41%并跌破每吨80美元，因此降低成本至关重要。必和必拓若能以更低的成本，从现有矿山获得更大产量，那么公司股东将受益，公司获利也可实现数季的增长。

价格下跌还迫使成本较高的生产商减产，特别是中国业者。一些分析师估计，市场中已减少最多8,000万吨的年供应量；不过其他分析师的估计仅为该数字的一半。

但必和必拓的策略并非独一份，其他低成本生产商可能也在尝试增加产量以避免获利下滑太多。除非中国经济增长意外加快，否则在未来一年左右，供过于求的局面甚至有可能加剧。

供应过剩将压低价格。据Bernstein Research分析师的计算，在过去一年中，中国铁矿石进口量增幅每超过国内炼钢需求增幅一个百分点，铁矿石价格就会下降近2%。

传统上铁矿石价格在每年第四季会有反弹，但今年可能不会出现。Liberum分析师估计，中国今年的需求增幅仅为2012年的一半，而供应超过了2012年的1.5倍，港口库存也比两年前多出1,200万吨。