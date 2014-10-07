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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:47 BJT

《热点透视》矿产商的短视做法将延长铁矿石价格跌势

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 徐文焰

路透伦敦10月6日 - 供应过剩问题已将铁矿石价格打压至2009年金融危机爆发后以来的最低。不过到目前为止，大型矿商对此的反应却是加大马力生产，这可不是个好预兆。

必和必拓 周一表示，计划将铁矿石生产成本降低逾25%，并增加旗下矿山的产量。该公司的目标是取代力拓 ，成为全球生产成本最低的矿产商。

该策略有一定道理。铁矿石价格今年以来已下跌41%并跌破每吨80美元，因此降低成本至关重要。必和必拓若能以更低的成本，从现有矿山获得更大产量，那么公司股东将受益，公司获利也可实现数季的增长。

价格下跌还迫使成本较高的生产商减产，特别是中国业者。一些分析师估计，市场中已减少最多8,000万吨的年供应量；不过其他分析师的估计仅为该数字的一半。

但必和必拓的策略并非独一份，其他低成本生产商可能也在尝试增加产量以避免获利下滑太多。除非中国经济增长意外加快，否则在未来一年左右，供过于求的局面甚至有可能加剧。

供应过剩将压低价格。据Bernstein Research分析师的计算，在过去一年中，中国铁矿石进口量增幅每超过国内炼钢需求增幅一个百分点，铁矿石价格就会下降近2%。

传统上铁矿石价格在每年第四季会有反弹，但今年可能不会出现。Liberum分析师估计，中国今年的需求增幅仅为2012年的一半，而供应超过了2012年的1.5倍，港口库存也比两年前多出1,200万吨。

若铁矿石价格持续下滑，看起来这似乎是有可能的，那么必和必拓计划中的节支措施就没那么令人印象深刻了。为自身利益着想，大型矿商最终将需要把对资本支出的严格控制扩展到铁矿石生产方面。(完)
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