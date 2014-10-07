《热点透视》资产价格涨势回落，可能是投资者的下一个噩梦

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦10月6日 - 目前这种大分化局面可能很快就要结束。除了最为安全的债券市场以外，差不多所有投资者听到这个消息都不会开心。
资产价格稳步攀升而消费者物价通胀却不断下滑，这种背离关系是2008年金融危机过后复苏过程中最明显的经济特征。例如，MSCI明晟全球指数今年7月时比雷曼兄弟垮台前高出约三分之一，布兰特原油价格从2010年的每桶70-80美元涨到2013年的110美元，今年上半年仍保持在这个水平附近。而美国通胀率却从危机前的5%降至2011年的3%，目前还不到2%。
资产价格和通胀率开始靠拢的第一个信号来自大宗商品。铁矿石价格在2011年2月触及每吨192美元，目前还不到80美元。迄今为止最重要的大宗商品--石油从今年6月才开始下跌，但布兰特原油价格在不到四个月的时间里下滑了19%。
这似乎已成趋势。在伦敦、巴黎和上海等热络的地产市场里，房价似乎已经涨不动了。现在，股市也加入了这个行列。MSCI明晟全球指数自7月3日触顶后已经回落5%，美股标准普尔500指数虽然一直挺到了9月中旬，但此后也已下跌将近3%。
用货币政策来解释极其顺手。大家都认为在央行政策发生改变，或者预期央行政策改变时，市场会走高。也许是这么回事，但几十年来全球通胀回落的趋势已经历了多个货币政策周期。此外，全球实质利率仍处在极低水平，尽管美国联邦储备理事会(美联储)越来越接近升息。
或者不如这么说，情况似乎是通胀回落的趋势突破了央行的阻拦，正在向资产市场渗透。对投资者而言，这一重保护的缺失是彻头彻尾的坏消息。只有债券能够幸免，由于其它投资看起来更糟，资金将会流向债市。10年期美国公债收益率可能跌至远低于目前2.5%的水平。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申