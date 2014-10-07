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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:36 BJT

台湾股市：早盘因外资抛售下跌，半导体股跌1.3%

电脑与周边设备类股 下跌0.9%。

汽车类股 上涨0.7%，在各类股中表现突出。

外资在过去四个交易日中仅有一天买超，显示他们看空台股前景。(完)
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