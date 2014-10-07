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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:43 BJT

新西兰财政：要实现2014/15财年预算盈余，必须严控支出--财长

路透惠灵顿10月7日 - 新西兰财长英格利希周二表示，随着经济增长放慢，新西兰政府如果希望取得七年来首次预算盈余，则有必要严格控制财政。政府同时公布，过去一年的赤字规模大于预期。

6月30日止的12个月里，新西兰政府核心赤字(OBEGAL)为29.3亿新西兰元(22.9亿美元)，高于预估的赤字25.9亿。

“想在今年重返预算盈余并在未来扩大盈余，显然是一项严峻的挑战。”英格利希在声明稿中说。

然而他表示，现阶段他不“臆测”是否可以实现盈余。

8月中旬时，新西兰政府在选前的经济及财政更新报告中，预估本财年将录得预算盈余2.97亿新西兰元。

财政部将在12月16日公布本财年的财政及经济最新预估。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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