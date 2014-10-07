新西兰财政：要实现2014/15财年预算盈余，必须严控支出--财长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透惠灵顿10月7日 - 新西兰财长英格利希周二表示，随着经济增长放慢，新西兰政府如果希望取得七年来首次预算盈余，则有必要严格控制财政。政府同时公布，过去一年的赤字规模大于预期。
6月30日止的12个月里，新西兰政府核心赤字(OBEGAL)为29.3亿新西兰元(22.9亿美元)，高于预估的赤字25.9亿。
“想在今年重返预算盈余并在未来扩大盈余，显然是一项严峻的挑战。”英格利希在声明稿中说。
然而他表示，现阶段他不“臆测”是否可以实现盈余。
8月中旬时，新西兰政府在选前的经济及财政更新报告中，预估本财年将录得预算盈余2.97亿新西兰元。
财政部将在12月16日公布本财年的财政及经济最新预估。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申