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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:44 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易区间震荡，出口商抛汇外资买汇

路透台北10月7日 - 台币兑美元 周二盘初走升，惟实质交易区间较上日差距不大。汇银人士指出，国际美元走弱推升韩元，但外资在盘初买汇力道稍强，削减了台币趋升力道，令台币交易区间较上日变化不大。

汇银人士说，出口商在目前价位抛汇力道不算太强，还是偏好在30.460以上挂单等着成交，盘初的交投相对观望。至于台股盘中较亚股偏弱，外资动见观瞻。

〞韩元升，但是台币汇市不动，股市弱了一点。〞一位小型商银交易员说。今日台币区间先看30.430-30.460。

本地时间10:17台股 下跌0.48%报9,051.83点；MSCI亚太明晟(除日本)指数 同时间下跌0.16%。

盘初台币主要交易区间在30.438-30.459，上交易日主要区间在30.440-30.488。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.430/30.443左右，上日纽约盘收在30.400。

韩元 盘中走升1,065.3，上交易日收盘在1,069。

美元周二早段维持疲态，之前创一年来最大单日跌幅，几乎回吐美国非农就业报告公布后录得的全部涨幅，美元多头暂时受挫。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.430-30.460

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