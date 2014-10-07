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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 12:02 BJT

新闻稿：惠誉称中国抵押贷款新规在推动住房需求的同时也会刺激投机

惠誉表示，中国央行的举措尤其将支撑改善型购房者的强劲需求增长。这类打算购买更好的住宅以改善居住条件的购房者，可享受首套房抵押贷款优惠条件。另外，惠誉认为，房屋供应过剩的地区市场可能需要更长时间才能恢复生机，因为银行业者或将缩小对这种市场的风险敞口。

其他方面的变化，包括增加保障性住房开发和棚户区改造的资金支持。另外，还将增强金融机构个人住房贷款投放能力，鼓励金融机构发展抵押支持证券(MBS)或其他期限较长的专项金融证券，专门用于增加首套房和改善型普通住房贷款投放。

惠誉认为，增加以市场为主导的融资选择，将在中期内降低中国房屋建筑商的融资成本。对于有良好信用资质的开发商来说，可资使用的国内融资渠道将更加广泛，如房地产信托、项目融资以及银行间金融市场等。(完)

(编译 李爽/王颖; 审校 郑茵/李春喜)
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