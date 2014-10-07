新闻稿：惠誉称中国抵押贷款新规在推动住房需求的同时也会刺激投机

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
惠誉表示，中国央行的举措尤其将支撑改善型购房者的强劲需求增长。这类打算购买更好的住宅以改善居住条件的购房者，可享受首套房抵押贷款优惠条件。另外，惠誉认为，房屋供应过剩的地区市场可能需要更长时间才能恢复生机，因为银行业者或将缩小对这种市场的风险敞口。
其他方面的变化，包括增加保障性住房开发和棚户区改造的资金支持。另外，还将增强金融机构个人住房贷款投放能力，鼓励金融机构发展抵押支持证券(MBS)或其他期限较长的专项金融证券，专门用于增加首套房和改善型普通住房贷款投放。
惠誉认为，增加以市场为主导的融资选择，将在中期内降低中国房屋建筑商的融资成本。对于有良好信用资质的开发商来说，可资使用的国内融资渠道将更加广泛，如房地产信托、项目融资以及银行间金融市场等。(完)
(编译 李爽/王颖; 审校 郑茵/李春喜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申