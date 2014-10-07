银行观点：未来五年香港经济年均增长料放慢至3.3%，周期性因素主导--恒生

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月7日 - 恒生银行 周二发表的研究报告预期，香港经济将在2015-2020年间每年平均增长3.3%，增速有所减慢，主要受周期性因素影响，而非由结构性因素主导。
该行最新一期的《香港经济月报》称，预期未来数年本港经济增长模式将发生变化，改为以资本投入及生产力提升为主要增长动力来源。相应地，商业周期波幅可能更大。由于生产力预期仍保持理想增幅，加上消费动力减退，未来通胀可望保持于温和水平。
报告指出，过去30年，劳动力投入对经济增长的贡献逐渐减退，不少分析师及评论者因而得出难以期望劳动力投入支撑复苏的观点。然而，实际数据却不支持上述推论。报告称，本港劳动人口参与率自2011年以来显着攀升，劳动人口参与率在不足三年间上升了超过2个百分点，因更多市民积极寻找工作，充实了社会人力资源。据该行估算，在2010年至2013年间，本港近半的经济增长动力源自丰沛的劳动力投入。
＂总体而言，本港此轮复苏更依重生产要素的投入，而非生产力的大幅提升。＂报告称。
在2010年至2013年间，人力资本及生产力提升合总每年对本港经济贡献了1.9个百分点的增长，远低于2000年至2009年间每年3.4个百分点的增长贡献。同期，来自劳动力及资本投入扩张的贡献却提高至2.1个百分点，高于2000年至2009年间年均贡献约0.9个百分点。
然而，报告相信，今后劳动力对香港经济增长的贡献将受两大负面因素所限:不利的人口结构；劳动人口参与率继续攀升的空间有限。同时，人力资本累积需时，短期内难望出现重大转变，人力资本提升料难以完全抵销人口老化之影响，所以估计劳动力对今后经济增长的贡献将难及以往。
另一方面，报告认为资本深化可成为经济增长的主要支持因素。香港的资本累积速度与亚洲各国同样出现下滑，但背后原因则不同。香港资本累积速度骤然下降，很大程度受当时本地房屋政策调整之影响。但自2010年以来，港府房屋政策重心已转往解决房屋供应不足的问题。由于与建筑相关的投资占本港总投资量近四成，这可望直接带动资本深化，并透过引导住宅及商舖租金回到较合理水平，刺激其他固定资产投资。
至于生产力亦仍有提升空间，报告假设美国生产力保持过往的趋势增长，根据该行的模型显示在未来五年，单是生产力提升便可推高本港经济年均增长1.7个百分点，因此其认为在未来一段时间，科技发展仍可对促进本地经济发展起重要作用。
综合各项因素，报告预期预期未来五年本港经济每年平均增长3.3%，低于2010年至2013年年均4%的增速。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申