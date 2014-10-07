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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:59 BJT

日本个股：Panasonic将对特斯拉电池工厂投资数百亿日圆--社长津贺一宏

路透日本千叶10月7日 - Panasonic 社长津贺一宏周二表示，该公司对特斯拉汽车(Tesla 电池工厂的初步投资将达“数百亿”日圆。

津贺一宏对记者表示，只要日圆汇率能维持稳定，他并不认为目前的汇价是“坏事”。津贺一宏并未进一步详细说明。

总部位于加州的电动车生产商特斯拉，致力于敲定工厂建设的最后细节，该工厂将为特斯拉汽车制造更低廉的效率更佳的电池组。

Panasonic已同意制造锂电池组，并将为该电池工厂提供部分资金。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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