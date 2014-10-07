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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 14:10 BJT

德国数据：8月工业生产较前月下滑4.0%，降幅为五年半以来最大

路透柏林10月7日 - 德国经济部周二公布的数据显示，8月工业生产降幅大于预期，创出2009年初金融危机以来的最大降幅。该数据令人质疑德国经济状况。

德国8月工业生产较前月下滑4.0%，7月下修为增长1.6%。路透调查预估德国8月工业生产较前月下滑1.5%。分析师给出的最低预估值是下降3.0%。

“工业生产目前处于疲弱阶段...但当前的下滑程度被假日因素所放大，”经济部在声明中表示。

“总之，应该预期第三季生产总体疲弱。”(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)
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