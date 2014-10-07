台湾债市：RP利率靠向区间低位，投信、寿险要券需求略增

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二靠向区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳宽松，投信端、寿险端要券需求持续增温，RP利率区间低位成交比重较上日增加。
市场人士指出，随着投信端月初基金申购款新钱涌入，投信端寻找券源去化资金压力，加上寿险端也有找券需求，月初整体资金较显宽裕，令RP交投利率续处低档，但不致于跌破既有区间低位。
〞钱超多，到单量很少，但RP利率也调不下去，因为市场都预期央行会升息。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，目前银行端资金宽松令拆款短率持稳低位，今日资金调度以拆款为主，RP融资仅承作到期续作部分，新承作则暂不受理，短线RP利率仍持在原有区间不变。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，区间低位成重持续较上日增加。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )
本周余日台币债券交割因子有：周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申