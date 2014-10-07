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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 11:06 BJT

台湾债市：RP利率靠向区间低位，投信、寿险要券需求略增

路透台北10月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二靠向区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳宽松，投信端、寿险端要券需求持续增温，RP利率区间低位成交比重较上日增加。

市场人士指出，随着投信端月初基金申购款新钱涌入，投信端寻找券源去化资金压力，加上寿险端也有找券需求，月初整体资金较显宽裕，令RP交投利率续处低档，但不致于跌破既有区间低位。

〞钱超多，到单量很少，但RP利率也调不下去，因为市场都预期央行会升息。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，目前银行端资金宽松令拆款短率持稳低位，今日资金调度以拆款为主，RP融资仅承作到期续作部分，新承作则暂不受理，短线RP利率仍持在原有区间不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，区间低位成重持续较上日增加。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )

本周余日台币债券交割因子有：周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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