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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 11:05 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元上档持续受10日均线阻碍

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* 在新西兰元/美元上日反弹0.8%后，亚洲盘中卖压浮现，下跌35个跳动点

* 上档持续受阻于10日均线位置0.7856，需收在该价位上方才能破坏下跌趋势

* 5日、10日、20日及周均线和波林格区间同步下行

* 形势偏空，尽管上周看似进行震荡整理

* 需要收在下行中的20日均线上方才能中止下跌趋势，目前20日均线位于0.8002

* 技术图表：Chart: link.reuters.com/xab23w(完)

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