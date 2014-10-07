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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 18:23 BJT

印尼央行：维持指标利率不变，符合预期

路透10月7日 - 印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行称这与通胀目标和央行控制经常帐赤字的目标一致。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

路透访问的15名分析师先前全数预计，印尼央行将延续11月以来维持政策利率 在7.50%不变的决定。

去年6-11月间，印尼央行总共调升指标利率175个基点，以支撑卢比 、对抗通胀及抑制经常帐赤字。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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