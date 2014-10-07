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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 11:42 BJT

日本债市：公债价格持平，投资者等候日本央行会议决定

路透东京10月7日 - 日本政府公债价格周二基本持平，在稍后日本央行的政策决定公布前，市场人士继续观望。

日股缺乏方向，今日多数时段都在横向波动，因此未能给债市提供任何指引。

外界广泛预期日本央行将维持货币政策不变，焦点在总裁黑田东彦在会后记者会有关经济形势和物价的评论上。

日本央行总裁黑田东彦周二称，如果日圆走势反映了经济和市场基本面的话，整体来看，弱势日圆是有利于日本经济的。 但他的讲话对债市影响不大。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.060%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.515% +0.0 0.515%

20年期公债 1.345% +0.0 1.345%

30年期公债 1.630% +0.0 1.630%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.05 +0.08 145.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 张荻)
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