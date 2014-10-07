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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:19 BJT

离岸人民币：中美洲银行将在台发人民币债，为首档超国家银行宝岛债--消息

路透台北10月7日 - 两位消息人士周二指出，台湾将有首档超国家银行发行人发行宝岛债。中美洲开发银行(中美洲银行，CABEI)五年期宝岛债正以3.8-3.85%区间询价，预估发行规模为5亿元人民币。

消息人士指出，该档债券由汇丰银行承销，预计将于近期定价，并在柜买中心挂牌。

路透暂时无法联系CABEI对此置评。

中美洲开发银行(亦称中美洲经济合作银行)在去年3月已在香港发行过人民币债券，当时三年期点心债以3.2%定价，发行规模为5亿元人民币。

台湾在2006年国际板债券成立以来，从未有超国家银行发行人来发债，此次中美洲银行为首例。在国际板之前，曾有过如亚洲开发银行至台湾发行美元债等零星纪录。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请点选 ；台湾主要外币债券发行一览请点选 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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