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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 15:27 BJT

表格：瑞士8月零售销售较上年同期上升1.9%

路透苏黎世10月7日 - 瑞士联邦统计局周二公布，8月实质零售销售较上年同期上升1.9%。经季节调整的8月零售销售较前月上升2.3%。

经通胀调整年变动率

8月　　　　 　7月

总计 1.9 -0.3

扣除燃料的销售 2.0 -0.2

食品、饮料和烟草 -0.6 -1.6

非食品销售 3.8 0.6(完) (编译 王颖；审校 王洋)
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