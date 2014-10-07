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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 16:37 BJT

表格：英国8月工业生产较前月持平，制造业产出增长0.1%

制造业产出

较上月(%) 0.1 0.3 (0.3) 0.1

较上年同期(%) 3.9 3.5 (2.2) 3.4

三个月变动(%) 0.0 -0.4 (-0.6) (完)
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