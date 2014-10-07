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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 12:28 BJT

《全球市场》亚洲股市小幅波动以待日本央行决议，美元反弹

澳洲央行周二例行政策会议维持指标利率于2.5%不变，央行并表示，以历史水准而言，澳元汇率仍高。

澳元兑美元 回吐稍早升幅，下跌约0.3%，至0.8738美元，回头跌向上周五触及的2010年7月以来低点0.8642。

美元隔夜跌势协助支撑原油价格。布兰特原油期货 日内小跌约0.2%，至每桶92.62美元。

现货金 下滑约0.2%，至每盎司1,204.84美元。金价周一剧烈震荡，先是跌至15个月低点，然后创下两个月来最大单日涨幅。(完) (编译 王丽鑫/李爽/陈宗琦/蔡美珍；审校 郑茵/王兴亚/张明钧)
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