台湾货币市场：旬初短率持稳低档，央行微调存单余额结构

* 金融业发放现金股利，分配略有不均

* 央行存单结构微调，长天期比例渐增

* 行库坚持买票利率，高位持稳难降

记者 董永年

路透台北10月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。调度人士表示，今日整体市场资金宽松，但因近期金融业陆续发放现金股利，令银行间资金分配略有不均，但本周资金平稳趋松环境不会改变。

昨日央行的三种天期存单发行余额减少，引起市场讨论。交易员认为，因有1,200亿台币的364天期存单发行，央行为控管存单发行余额不致增加过速，减少利率偏高的短天期存单发行，一方面可调整存单发行余额的天期结构，一方面也可以降低成本。

不过也有交易员指出，央行自上月标售定存单即明示银行下标要更为积极，并在事后对配合度低的业者减收短天期存单。昨日三种天期存单发行余额的减少，猜测也与此有关。

〞昨天有一年期交割，央行必须调余额，不然11月就会到7兆，他不想这么快。〞一位资金调度人士称。

另一银行交易员则表示，央行自今年2月开始将364天期存单标售金额从1,000亿台币上调至1,200亿，但存单余额总量却没有上升那么多。由于短天期存单渐少，长的变多，也代表货币政策正朝向中性方向调整。

本地时间12:06时：

--台币兑美元 暂升5.8分报30.445。

--台湾加权股价指数 跌0.54%，报9,046.31点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.440%。两周拆款利率区间则暂在0.390-0.445%，上日在0.388-0.450%。

**短票利率高位持坚**

短票市场方面，大型票券商指出，旬初资金宽裕，买票利率持稳在低档，不过大型行库对买票利率较为坚持，区间高位下调不易。

有票券商表示，昨日央行减少三种天期存单发行金额，使得部分大型民营银行买票需求升温，因此成交在低档的比例有稍稍增加。

一公股银行交易员则称，今日月内的买票利率落在0.60-0.61%，票券商开出的跨月利率则在0.62-0.63%，跨月部分认为偏低所以没做。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，同上日。30天期在0.61-0.63%，也与上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，前日则为0.607%。

台湾央行今日存单到期金额2,562.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点分别为周三2,228.5亿、周四2,234.3亿及周五862.8亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为98亿台币，累积超额准备为1,007亿台币、加计前期1%的超额准备为2,139亿台币。

**RP低位成交增加**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二靠向区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳宽松，投信端、寿险端要券需求持续增温，RP利率区间低位成交比重较上日增加。

市场人士指出，随着投信端月初基金申购款新钱涌入，投信端寻找券源去化资金压力，加上寿险端也有找券需求，月初整体资金较显宽裕，令RP交投利率续处低档，但不致于跌破既有区间低位。

〞钱超多，到单量很少，但RP利率也调不下去，因为市场都预期央行会升息。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，目前银行端资金宽松令拆款短率持稳低位，今日资金调度以拆款为主，RP融资仅承作到期续作部分，新承作则暂不受理，短线RP利率仍持在原有区间不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，区间低位成重持续较上日增加。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )