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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 12:50 BJT

《全球汇市》美元上涨，上日挫跌后展现活力

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2622 1.2652 -0.24 -8.17 1.3745

美元/日圆 108.84 108.78 +0.06 +3.36 105.30

欧元/日圆 137.38 137.63 -0.18 -5.08 144.73

美元/瑞郎 0.9602 0.9583 +0.20 +7.55 0.8928

英镑/美元 1.6050 1.6082 -0.20 -3.06 1.6556

美元/加元 1.1169 1.1130 +0.35 +5.17 1.0620

澳元/美元 0.8763 0.8761 +0.02 -1.68 0.8913

新西兰元/美元 0.7813 0.7842 -0.37 -4.79 0.8206

澳元/日圆 95.380 95.300 +0.08 +1.63 93.850

新西兰元/日圆 85.040 85.310 -0.32 -1.59 86.410

英镑/日圆 174.67 174.94 -0.15 +0.20 174.33

澳元/新西兰元 1.1214 1.1166 +0.43 +3.37 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/李春喜/郑茵王颖；审校 张明钧/高琦/龚芳/张涛)
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