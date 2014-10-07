香港股市：持续回升，因示威活动降温

路透香港10月7日 - 香港股市周二连续第三个交易日上涨，投资人信心回升，因此间示威活动趋于平静，幕后的对话看来有取得进展的迹象。

恒生指数 盘中上涨0.5%至23,433.49点，国企指数 上涨0.4%。

中国内地股市要到周三才会结束国庆假期恢复交易。

“短期而言，许多投资人乐观认为占中行动正在降温，”天行联合证券主管Jackson Wong表示，”其效应将会减少，目前投资人更加关注基本面。”

Wong指出，近期跌势提供了买入一些在港业务有限的高品质个股的良机。腾讯控股 上周一度跌至三个半月低点，周二则是上涨1.3%。

Wong并称人们正关注料将于本月稍晚登场的沪港通。“若他们能在短期内宣布明确的时间表，我认为这将会提振整体信心。”