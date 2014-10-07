日本央行：总裁黑田东彦称，未来经济将恢复温和成长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称：
* 经济活动的良性循环持续稳定运作
* 未来日本经济将回到温和成长
* 通胀预期整体上升
* 消费者物价指数(cpi)增幅料将在预估的2014-16财年中段左右触及2%
* 将检视经济的上档及下档风险，适度作出调整
* 企业获利将支持资本支出
* 目前工业生产疲软，但预测值显示未来将成长
* 对汇率或其前景不予置评
* 质化及量化宽松(qqe)一直在发挥所欲效果
* 若有必要将考虑进一步宽松，但当前qqe正在发挥效果
* 货币政策并未针对特定汇率水准或汇率变化
* 不乐见只有物价上涨但未达成实质经济成长
* 对物价及物价展望的看法未变
* 油价下跌对cpi造成一些下行压力，但对整体经济有利
* 不认为当前日圆疲弱有什么不正常
* 日本经济继续温和复苏，尽管工业产出略有疲软
* 只要有必要将继续采行质化及量化宽松，以稳定达成2%通胀目标
* 企业获利高，就业市场仍在改善
* 经济在4-6月萎缩后，回到正成长
* 希望继续密切关注汇市等金融市场，以评估对经济的影响
* 若有必要将调整政策以达成物价目标，并非出于对汇率的考量
* 除了货币政策，适当的财政政策及成长策略也很重要
* 产出缺口已缩窄，对物价和薪资产生上行压力
* 并未以汇率水准或汇率波动幅度为焦点，而是汇率对达成物价目标的影响
* 如果下个财年中段左右能达成2%通胀目标，就不需调整政策
* 当前日圆疲软是对过去日圆过强的自然修正
* 全球经济朝每年成长率上升的方向没有改变
* 不认为中国经济成长疲弱(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申