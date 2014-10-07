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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 15:21 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称，未来经济将恢复温和成长

路透10月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称：

* 经济活动的良性循环持续稳定运作

* 未来日本经济将回到温和成长

* 通胀预期整体上升

* 消费者物价指数(cpi)增幅料将在预估的2014-16财年中段左右触及2%

* 将检视经济的上档及下档风险，适度作出调整

* 企业获利将支持资本支出

* 目前工业生产疲软，但预测值显示未来将成长

* 对汇率或其前景不予置评

* 质化及量化宽松(qqe)一直在发挥所欲效果

* 若有必要将考虑进一步宽松，但当前qqe正在发挥效果

* 货币政策并未针对特定汇率水准或汇率变化

* 不乐见只有物价上涨但未达成实质经济成长

* 对物价及物价展望的看法未变

* 油价下跌对cpi造成一些下行压力，但对整体经济有利

* 不认为当前日圆疲弱有什么不正常

* 日本经济继续温和复苏，尽管工业产出略有疲软

* 只要有必要将继续采行质化及量化宽松，以稳定达成2%通胀目标

* 企业获利高，就业市场仍在改善

* 经济在4-6月萎缩后，回到正成长

* 希望继续密切关注汇市等金融市场，以评估对经济的影响

* 若有必要将调整政策以达成物价目标，并非出于对汇率的考量

* 除了货币政策，适当的财政政策及成长策略也很重要

* 产出缺口已缩窄，对物价和薪资产生上行压力

* 并未以汇率水准或汇率波动幅度为焦点，而是汇率对达成物价目标的影响

* 如果下个财年中段左右能达成2%通胀目标，就不需调整政策

* 当前日圆疲软是对过去日圆过强的自然修正

* 全球经济朝每年成长率上升的方向没有改变

* 不认为中国经济成长疲弱(完)
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