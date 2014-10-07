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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 13:31 BJT

日本数据：8月同时指标较前月下降1.4点，政府调降对经济的看法

根据日本政府的标准，该评估显示经济可能已在前几个月里触顶，目前有可能处于衰退中。

8月领先指标亦较前月下降1.4点。

欲浏览完整数据，请参看内阁府网站(here)。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
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