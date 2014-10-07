路透基点：新疆广汇红淖铁路项目获得72亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港10月7日 - 新疆广汇能源在一监管文件中称，旗下的红淖三铁路有限公司已和三家银行签署一笔72亿元人民币(11.7亿美元)的八年期贷款。

这三家银行是：中国银行新疆分行，该行亦为管理行兼牵头行；以及中国进出口银行新疆分行、新疆天山农村商业银行。

这笔贷款利率为中国人行基准利率的100%，有三年的宽限期。

这笔贷款是在9月12日签约，由广汇能源以及新疆广汇实业投资集团提供担保。

融资所得将用于支持兴建从新疆红柳河至淖毛湖铁路项目。

根据中国发改委官网，红淖铁路全长438公里，估计总投资为108.68亿元人民币。该项目将改善新疆的煤炭运输网络。