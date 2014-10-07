路透基点：新疆广汇红淖铁路项目获得72亿元人民币贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港10月7日 - 新疆广汇能源在一监管文件中称，旗下的红淖三铁路有限公司已和三家银行签署一笔72亿元人民币(11.7亿美元)的八年期贷款。
这三家银行是：中国银行新疆分行，该行亦为管理行兼牵头行；以及中国进出口银行新疆分行、新疆天山农村商业银行。
这笔贷款利率为中国人行基准利率的100%，有三年的宽限期。
这笔贷款是在9月12日签约，由广汇能源以及新疆广汇实业投资集团提供担保。
融资所得将用于支持兴建从新疆红柳河至淖毛湖铁路项目。
根据中国发改委官网，红淖铁路全长438公里，估计总投资为108.68亿元人民币。该项目将改善新疆的煤炭运输网络。
在上海挂牌的广汇能源主要从事天然气及煤炭业务。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选