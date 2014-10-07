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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 13:36 BJT

澳洲股市：在交投震荡中收低，但力拓大幅跳升

路透悉尼10月7日 - 澳洲股市周二在交投震荡中收低0.2%，尾盘时录得一些涨幅，因原材料类股支持大盘指数，不过大盘仍徘徊在2月低点。

原材料类股上涨1.4%，抵消了稍早的较大跌幅，力拓 以跳升4.3%至两周高位60.07澳元领涨。

力拓周二表示，已于8月回绝规模较小的竞争对手嘉能可(Glencore) 探询并购的可能性。对于过去一个月一连串媒体报导嘉能可有意与力拓并购的消息，后者终于做出回应。

澳股S&P/ASX 200指数 收低8.7点，报5,284.2点。

澳洲央行周二连续第13个月维持指标利率在纪录低点不变，称经济成长在一段时间内仍将略低于趋势水准。 (完)
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