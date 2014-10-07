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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 14:02 BJT

俄罗斯央行：10月3日以9.81亿美元干预汇市以保护卢布汇率

路透莫斯科10月7日 - 俄罗斯央行周二表示，10月3日在汇市以389.5亿卢布(9.807亿美元)进行干预，以保护卢布汇率。

该央行通常推后两天公布干预数据。

由于油价下跌和投资者规避风险，卢布一直不断下滑。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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