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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 14:26 BJT

法国经济：2015年不会加税或推出进一步撙节措施--财长

欧元区官员曾表示，欧盟执委会可能将在月底否决法国预算草案，并要求法国制定一个与其预算承诺更加相符的方案。法国官员称，他们预计预算案不会被否决。

当被问及政府是否排除了在2015年增税或实施进一步撙节措施时，萨潘对RTL电台的回答是，“当然。”

“你能想象我们在210亿欧元撙节措施基础上再有进一步举措吗？已有的撙节措施已经很难实施，且应引起了反弹，”他说。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍/王洋)
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