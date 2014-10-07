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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:14 BJT

台湾股市：连二日收跌弱于亚股，外资净空单大增削弱信心

路透台北10月7日 - 台湾股市周二连续第二日收跌。分析师指出，上日外资在台指期空单大增削弱市场信心，台股表现弱于亚股，不排除外资期/现货双双做空台股，到下周三(15日)台指期结算前盘势先以保守视之。

台湾加权股价指数 收跌0.6%或54.33点至9,040.81点；今日成交初值 为746.84亿台币，上日修正后为802.79亿。

〞外资现货、期货都卖，短期来说就不好了，大家也跟着保守。〞台新投顾协理黄文清说。

分析师认为，外资单日在台指期的空单暴增九千余口，这让各方心生观望。尤其是美股道琼 近期也落入盘整，因此除非下周三台指期结算之前国际股市意外走出大涨的行情，否则台股指数料将先在年线至季线的区间整理，区间料在8,853-9,274点。

凯基投顾分析师张明祥则认为，虽然外资偏空，但是年底选举前台湾政府作多也是不争的事实，预料指数在年线附近将会有所支撑。而随着时序逐渐进入季报公布、法人说明会的旺季，有助市场逐步厘清目前对景气反弹无力的疑虑，公司释出的第四季景气向上的讯息预料仍有助台股回测高位--7月中旬创下的9,593点。

10月台指期 今日跌0.75%报9,017点。下周三(15日)10月台指期将结算。上日外资在台指期的净空单达到33,866口，较前交易日的24,710口增加9,156口净空单。详情请参阅here

本地时间13:54时，亚洲股市大多上涨，MSCI亚太明晟除日本指数 则升0.31%。(完)
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