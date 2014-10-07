台湾股市：连二日收跌弱于亚股，外资净空单大增削弱信心

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾股市周二连续第二日收跌。分析师指出，上日外资在台指期空单大增削弱市场信心，台股表现弱于亚股，不排除外资期/现货双双做空台股，到下周三(15日)台指期结算前盘势先以保守视之。
台湾加权股价指数 收跌0.6%或54.33点至9,040.81点；今日成交初值 为746.84亿台币，上日修正后为802.79亿。
〞外资现货、期货都卖，短期来说就不好了，大家也跟着保守。〞台新投顾协理黄文清说。
分析师认为，外资单日在台指期的空单暴增九千余口，这让各方心生观望。尤其是美股道琼 近期也落入盘整，因此除非下周三台指期结算之前国际股市意外走出大涨的行情，否则台股指数料将先在年线至季线的区间整理，区间料在8,853-9,274点。
凯基投顾分析师张明祥则认为，虽然外资偏空，但是年底选举前台湾政府作多也是不争的事实，预料指数在年线附近将会有所支撑。而随着时序逐渐进入季报公布、法人说明会的旺季，有助市场逐步厘清目前对景气反弹无力的疑虑，公司释出的第四季景气向上的讯息预料仍有助台股回测高位--7月中旬创下的9,593点。
10月台指期 今日跌0.75%报9,017点。下周三(15日)10月台指期将结算。上日外资在台指期的净空单达到33,866口，较前交易日的24,710口增加9,156口净空单。详情请参阅here
本地时间13:54时，亚洲股市大多上涨，MSCI亚太明晟除日本指数 则升0.31%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申