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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：走势震荡

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* 澳元/美元涨0.15%，新西兰元/美元跌0.14%，美元/日圆跌0.13%，欧元/美元下挫0.24%

* 日股日经指数跌0.81%，港股恒生指数涨0.56%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.34%，10年期美债收益率报2.4214%

* 澳洲央行维持利率不变，指称澳元仍处高位

* 日本央行维持政策不变，警告工业生产疲弱

* 日本公共退休基金将延至11月或更晚才调整资产配置--消息 (完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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