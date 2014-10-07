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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:31 BJT

修正-日本经济：首相安倍晋三称日圆走软伤害民众和小企业利益

(更正：英文原文有误，第一段应为“周二”，而非“周四”)

路透东京10月7日 - 日本首相安倍晋三周二表示，日圆走软导致燃料价格上涨，从而给民众和小型企业造成负担。

安倍在议会发言时表示，日圆走软有利有弊，一方面有利于出口商，而另一方面却给原材料进口商带来负面影响。一些议员批评安倍的政策损害了民众的利益。

日圆兑美元 上周触及六年新低110.09。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
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