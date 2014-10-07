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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 14:11 BJT

表格：德国8月工业生产较前月下滑4%，创2009年1月以来最大降幅

路透柏林10月7日 - 德国经济部周二公布，8月工业生产较前月下滑4.0%，7月下修为增长1.6%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年8月 14年7月

较上月(%) -4.0 +1.6*

指数(2010年为基期) 104.5 108.9

* 为经修正。

路透访问的分析师平均预计，8月工业生产较前月下滑1.5%，预估区间为下滑3.0%至增长0.5%之间。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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