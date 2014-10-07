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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:18 BJT

韩国股市：小幅收高中止此前七连跌，低接买盘进驻

路透首尔10月7日 - 韩国股市周二小幅收高，中止此前连七个交易日的跌势，低接买盘承接近期受挫个股。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.23%，报1,972.91点。(完)
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