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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:40 BJT

日本股市：日经指数收低，因日圆反弹且日本央行维持政策不变

房地产类股 和银行类股 转为下跌，之前央行没有推出进一步宽松举措。

东芝 继美国芯片类股之后重挫4.3%，因竞争对手三星电子 推出向一芯片新厂投资147亿美元的计划。

东证股价指数 跌0.4%至1,290.89点，JPX-日经400指数 跌0.4%至11,734.20点。(完)
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