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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:36 BJT

台湾股市：金管会午后将举行记者会宣布放宽股市交投措施--官员

路透台北10月7日 - 台湾金管会二位不愿具名官员周二表示，今日下午四点半金管会记者会将宣布放宽股市交易措施，以提振台股。

上述官员并指出，相关细节将由金管会主委曾铭宗宣布。

此前本地媒体报导，相关提振台股套案可能包括放宽现股当冲从200档扩大到1,200档、取消信用交易资券互抵限额、放宽融资券额度等选项。

台湾目前规定在投资人信用交易达限额时，可以再增加融资限额半数的额度，做为资券互抵的额度。

在融资融券的规定上，权值股目前每户融资最高限额为6,000万台币、融券最高限额是4,000万；非权值股则是融资最高3,000万台币，融券2,000万。

台湾股市 今日收低0.6%，今日成交初值 仅746.84亿台币。(完) (记者 詹静宜/林妙容; 审校)
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