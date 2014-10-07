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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:46 BJT

离岸人民币：时代地产拟增发票息10.375%的三年期点心债

路透香港10月7日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二表示，正对今年7月发行的一批票息10.375%的三年期点心债进行后续增发，初步拟按面值100%的价格发行，以作为现有债务再融资，增发规模待定。

公告称，该笔债券由瑞银 、海通国际 、中银国际及法国巴黎银行 及瑞信负责是次发行安排。

时代地产7月时已发行一笔规模在9亿元人民币三年期优先票据，息率10.375%，用于就其若干现有债务作再融资，该批债券获穆迪"B2"评级及标准普尔"B"评级，债券在香港联合交易所上市。

今年3月，时代地产发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%，主要用于现有债务及物业开发项目的再融资。

主要在广东省发展中高端住宅物业的时代地产，去年12月才在香港上市，当时发行新股集资净额约14.41亿港元。该公司去年纯利为人民币9.87亿元，较上年度增长1.72倍。

该股午后报3.15港元，过去一个月累计跌1.25%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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