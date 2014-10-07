离岸人民币：时代地产拟增发票息10.375%的三年期点心债

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月7日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二表示，正对今年7月发行的一批票息10.375%的三年期点心债进行后续增发，初步拟按面值100%的价格发行，以作为现有债务再融资，增发规模待定。
公告称，该笔债券由瑞银 、海通国际 、中银国际及法国巴黎银行 及瑞信负责是次发行安排。
时代地产7月时已发行一笔规模在9亿元人民币三年期优先票据，息率10.375%，用于就其若干现有债务作再融资，该批债券获穆迪"B2"评级及标准普尔"B"评级，债券在香港联合交易所上市。
今年3月，时代地产发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%，主要用于现有债务及物业开发项目的再融资。
主要在广东省发展中高端住宅物业的时代地产，去年12月才在香港上市，当时发行新股集资净额约14.41亿港元。该公司去年纯利为人民币9.87亿元，较上年度增长1.72倍。
该股午后报3.15港元，过去一个月累计跌1.25%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申