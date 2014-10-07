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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 14:51 BJT

国际油市：布兰特原油期货下跌，受供应过多担忧影响

悉尼CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner说，油价周一上涨是对美元跌势的短期反应。

Spooner还说，“油价动能是向下的。关键的消息之一是沙特调降油价。这打消了近期减产的可能性，”油市供应充裕将令油价承压。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)10月1日称，公司将大幅调降11月对亚洲客户的石油官方售价，清楚表明沙特这个全球最大的石油出口国在试图争夺原油市场份额。

0558GMT时，布兰特11月原油期货 跌0.09美元，至每桶92.70美元，昨日为收高0.48美元。周一盘中日低在每桶91.25美元。

美国11月原油期货 跌0.04美元，至每桶90.30美元，周一结算价收高0.60美元。

悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt称，虽然因为美国页岩油开采增加和利比亚出口反弹导致供应过剩，油价下跌，但预算限制可能对油价构成支撑。

“我认为就供应生产成本而言，已经对油价构成了支撑，”Barratt说。

他说，沙特原油和美国页岩油的价格底线约在每桶85美元。如果油价跌破这个水准，生产商就有可能减产，因为再生产下去会变得不经济。

投资者目前在等待美国公布原油库存数据，从中寻找有关美国原油需求的的线索。(完)

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(编译 杜明霞/白云; 审校 高琦)
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