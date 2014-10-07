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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:52 BJT

全球金市：黄金持于每盎司1,200美元上方，不过看空情绪仍然弥漫

“这次反弹是暂时的，黄金未来几个月可能走低，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的分析师Victor Thianpiriya表示。

“美元短时间内上涨很多，所以正在出现一些获利回吐。但美元总体趋势是继续上涨，将对黄金施加向下压力，“他说。

“技术面来看，如果本周能守住1,180美元水准，金价可能回升至1,240-1,250美元区域，”MKS Group的金属交易员James Gardiner表示，“但是，中长期趋势仍然偏向下行。”

市场亦将关注将于周三回场的中国买家。本月初开始中国买家因假期离场。

强劲的中国买需可能提振金价。

现货银 和铂族金属均连续第二日上涨。

------------------0629 GMT----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1206.3 -0.35 -0.03

现货银 17.38 0.09 0.52

现货铂金 1242.5 3 0.24

现货钯金 767 6.3 0.83

COMEX期金 1206.9 -0.4 -0.03

COMEX期银 7.39 0.165 0.96

汇率

欧元/美元 1.2631

美元指数 85.834

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张涛；审校 于春红/杜明霞)
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