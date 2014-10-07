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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:55 BJT

金属期市：伦铜守住涨幅，美元整理跌势

“市场焦点很明确，中国长假期即将结束，明日就恢复交易，投资者要看看中国市场如何表现。”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说道，“我们或许会看到冬季来临前的一些库存补充。如果那种情况发生，金属会出现小幅反弹。良好的官方数据可能会提振信心，并进而引发买兴增长，那将令投资者有些紧张并因此开始回补空头仓位。”

0612 GMT，LME三个月期铜合约 持平在每吨6,710美元。价格慢慢脱离10月2日触及的五个月低点6,600美元。

包括上海期交所在内的中国市场于10月1-7日的国庆节期间休市，周三恢复交易。

“我们预期中国铜需求在第三季触底，在第四季有小幅改善，因电网和设备领域的投资加速。”摩根大通在研究报告中指出，并预计2014年中国铜需求将增长7%。（完）

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(编译/审校 张涛/高琦/杜明霞)
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