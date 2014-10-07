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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:58 BJT

《全球汇市》日圆走高，之前日本首相谈及日圆走软的弊端

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2624 1.2652 -0.22 -8.16 1.3745

美元/日圆 108.64 108.78 -0.13 +3.17 105.30

欧元/日圆 137.15 137.63 -0.35 -5.24 144.73

美元/瑞郎 0.9603 0.9583 +0.21 +7.56 0.8928

英镑/美元 1.6090 1.6082 +0.05 -2.81 1.6556

美元/加元 1.1154 1.1130 +0.22 +5.03 1.0620

澳元/美元 0.8784 0.8761 +0.26 -1.45 0.8913

新西兰元/美元 0.7833 0.7842 -0.11 -4.55 0.8206

澳元/日圆 95.430 95.300 +0.14 +1.68 93.850

新西兰元/日圆 85.100 85.310 -0.25 -1.52 86.410

英镑/日圆 174.80 174.94 -0.08 +0.27 174.33

澳元/新西兰元 1.1206 1.1166 +0.36 +3.30 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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