台湾债市：指标五年券殖利率收跌，因9月CPI远低于预期及台股疲弱

* 指标五年券殖利率收创发行前交易新低 * 主因台湾9月CPI远低于预期及台股疲弱 * 明日五年新券交投区间料在1.24-1.28% 路透台北10月7日 - 台湾指标五年公债103/15 周二在发行前交易殖利率收跌。交易员指出， 由于美国指标10年公债上日殖利率走低、台湾9月消费者物价指数(CPI)年增率明显低于预期、台股疲弱等因素 ，带动五年券103/15殖利率开低走低，并收近日低，续探发行前交易收盘低位。 他们并表示，上日五年券103/15空单量已垫高到124.5亿台币，但该券殖利率续创发行前交易新低，距离 多数空单成本的1.30%已有段距离，驱使部分空单面临回补压力，今日该券区间偏多整理，明日主要交投区间 暂看在1.24-1.28%。 今日103/15殖利率盘中触及1.2562%，创发行前交易期间盘中新低。该券将于周四(9日)标售，预估发行40 0亿台币，将在10月15日发行。 〞今天一开盘台股就偏弱，且五年券103/15殖利率来到发行前交易低点，逼出一些空单回补。〞一位大型 民营银行交易员说。 另一位证券交易员表示，原本市场在五年新券标债前倾向中性看待，暂且观望市场反应，不过随着美债殖 利率续处区间低位，及空单量增加令市场轧空氛围升温，目前投资氛围转趋小幅偏多。 台湾主计总处周二盘前公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.72%，低于市场预估的1.20%涨幅。 该涨幅为七个月来最低，前低在今年2月年跌0.04%。 台湾股市周二连续第二日收跌。加权股价指数 收跌0.6%或54.33点至9,040.81点；今日成交初值 < .TTOV.TW>为746.84亿台币。 美国公债收益率周一小跌，因欧洲经济数据疲弱，且上周美国公布的9月就业报告中平均时薪增幅不大， 令投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。指标10年期公债 尾盘升7/32，收 益率报2.42%，上周五尾盘报2.45%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -2.57 1.2563 *1.2562-1.2775 188.5 * 发行前交易期间低位 本周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/7(二)：台湾公布9月进出口数据、德国8月工业生産、美国8月JOLTS职位空缺和10月IBD经济乐观指数 、美国8月消费者信贷、日本央行公布政策决定、澳洲央行公布利率决定、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔 治就美国经济发表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币基金组织(IMF)举行世界经济 展望报告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳 洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲 话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数、美国8月趸售(批 发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡 斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联储总裁普洛瑟讲话 、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/14 2.2400 10 103/13 1.7015 5 103/15 1.2563 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)