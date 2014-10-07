版本:
中国
债券 | 2014年 10月 7日 星期二 15:20 BJT

表格：法国截至8月底的预算赤字为941亿欧元，上年同期为赤字936亿

路透巴黎10月7日 - 法国财政部周二公布预算数据如下：法国年内截至8月底预算赤字为941亿欧元，上年同期为赤字936亿。 (单位10亿欧元)

2014年1-8月 2013年1-8月 变动百分比

赤字 -94.1 -93.6

-支出 253.9 257.5 -1.4

-收入 186.1 190.8 -2.4

专项账户 -26.3 -26.9(完) (编译 王颖；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐