表格：法国截至8月底的预算赤字为941亿欧元，上年同期为赤字936亿

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透巴黎10月7日 - 法国财政部周二公布预算数据如下：法国年内截至8月底预算赤字为941亿欧元，上年同期为赤字936亿。 (单位10亿欧元)
2014年1-8月 2013年1-8月 变动百分比
赤字 -94.1 -93.6
-支出 253.9 257.5 -1.4
-收入 186.1 190.8 -2.4
专项账户 -26.3 -26.9(完) (编译 王颖；审校 王洋)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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